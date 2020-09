Puglia: 5741 positivi a test corona virus, incremento di 117 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione (Di venerdì 4 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso Dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 4 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 3.319 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 117 casi positivi: 70 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi; 2 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 5 fuori Regione. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati ... Leggi su noinotizie

