Psg | altri tre giocatori positivi al Coronavirus | il comunicato

L'Equipe ha svelato altri tre giocatori del Psg positivi al Coronavirus. I calciatori sono in isolamento: a forte rischio la gara contro il Lens Continuano a circolare brutte notizie in casa Psg. Dopo la positività al Covid di Paredes, Neymar e Di Maria, l'Equipe ha svelato il contagio di altri tre giocatori del club parigino. Si tratta di Marquinhos, Keylor Navas e Icardi, tutti e tre in isolamento. La società con una nota ufficiale aveva comunicato la presenza di atri calciatori positivi, tenendo però ben salda la privacy degli stessi. Sia il portiere che l'attaccante, stando alle dichiarazioni dei quotidiani francesi avrebbero incontrato a Ibiza Neymar e i precedenti compagni di squadra che ...

