PSA-Total - Nasce Automotive Cell Company, la joint venture per produrre batterie in Europa (Di venerdì 4 settembre 2020) Il gruppo PSA e il colosso energetico Total hanno ufficializzato la creazione della joint venture ''Automotive Cells Company'' (ACC), che produrrà batterie ad alte prestazioni in Francia e Germania a partire dal 2023. Le due grandi aziende francesi hanno unito le forze per formare un leader nel settore della fornitura di auto elettriche.Il potenziale. Laccordo era già stato annunciato lo scorso gennaio e i primi passi di questo progetto che richiederà oltre 5 miliardi dinvestimenti, di cui 1,3 provenienti da finanziamenti statali francesi e tedeschi sono stati mossi da mesi, con lavvio dei lavori nel centro di ricerca e sviluppo di Bordeaux e la costruzione di un sito pilota a Nersac. Le fabbriche sorgeranno una a Douvrin (in Francia) e una a ... Leggi su quattroruote

