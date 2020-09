Profili di illegittimità dei contratti di leasing: il Tribunale di Napoli fa scuola (Di venerdì 4 settembre 2020) di Valentino Vecchi* Una recente sentenza del Tribunale di Napoli, la n.4102 del 16.06.2020, ha fatto molto scalpore tra gli operatori – avvocati, consulenti tecnici, istituti finanziari – che a vario titolo si occupano di “contenzioso bancario”. Per la prima volta, difatti, con tale sentenza è stata decretata l’illegittimità di un contratto di leasing i cui canoni periodicamente dovuti alla società finanziaria risultano determinati facendo applicazione del regime composto degli interessi in assenza della relativa pattuizione contrattuale tra le parti. Nello specifico, le indagini peritali disposte dal Magistrato – ed affidate alle cure dello scrivente nella qualità di CTU – hanno consentito di accertare che il piano di ammortamento elaborato dalla finanziaria, non ... Leggi su ildenaro

