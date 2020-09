Previsioni meteo weekend: ecco che tempo farà sabato 5 e domenica 6 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Previsioni meteo, dopo il brutto tempo del weekend scorso, ecco cosa ci aspetta per questo fine settimana. Roma tempo stabile nel corso del fine settimana con sole prevalente nell’intera giornata di sabato; ampie schiarite anche in serata. Cieli generalmente poco nuvolosi nel corso della giornata di domenica; nelle ore serali il tempo si manterrà asciutto con nubi sparse. Temperature comprese tra +18°C e +32°C. Lazio Fine settimana caratterizzato dal bel tempo con sole prevalente nelle ore diurne di sabato su tutto il Lazio, mentre domenica si attende qualche nube su gran parte della regione, ma senza fenomeni di rilievo. In serata il tempo si ... Leggi su ilcorrieredellacitta

