Previsioni Meteo, sole pieno in tutt’Italia oggi e nel weekend ma Domenica torna il maltempo al Nord (Di venerdì 4 settembre 2020) Previsioni Meteo – Due splendide giornate assolate quella di oggi è ancora quella di domani su tutta la penisola. La circolazione fresca settentrionale, oramai, è stata completamente rimpiazzata su tutto il nostro territorio da un cuneo anticiclonico atlantico, il quale avrà il merito di riscaldare un po’ l’aria, specie nelle ore diurne, da oggi a Domenica, e anche di portare una generale serenità del cielo almeno fino al giorno festivo. Relativamente alle regioni centro meridionali, il bel tempo soleggiato e stabile proseguirà anche per tutta la giornata di Domenica mentre, sulle aree settentrionali, la fase stabile potrebbe bruscamente interrompersi proprio nel corso di Domenica, per una ... Leggi su meteoweb.eu

