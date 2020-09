Premio Sele d’Oro: si chiude domani con il presidente del Parlamento Ue e il ministro dell’Agricoltura (in video) (Di venerdì 4 settembre 2020) Ci saranno anche i videomessaggi del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e della ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, nella giornata finale del XXXVI Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, in programma sabato 5 settembre a Oliveto Citra. Nell’Auditorium provinciale, a partire dalle 18, si terrà la conferenza conclusiva con i premiati e i componenti della Giuria del Premio. Al centro del dibattito, il tema dell’edizione 2020 della manifestazione: Ripartire/Restart. A introdurre la conferenza conclusiva, coordinata dal giornalista Emanuele Imperiali, saranno il sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata, e il presidente della Giuria del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, ... Leggi su ildenaro

MeritaSocial : I temi del #Sud al centro del Premio Sele d'Oro Mezzogiorno, ora in corso ad Oliveto Citra. Tra i relatori di ogg… - CNG_Italia : La pandemia non ferma il Sele d’Oro. #RipartireRestart è il titolo della 36^ edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogi… - ildenaro_it : #PremioSele, 100 #litografie d’#arte dell’#opera di #Compagnucci grazie a #Printlitoart delle #ArtiGraficheBoccia - GazzettaSalerno : Sele d’Oro Mezzogiorno, la litografia di Pablo Compagnucci come premio. - amelepore : #Ripartire Sele d'Oro Mezzogiorno 2020: il programma -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Sele Premio Sele d'Oro: si chiude domani con il presidente del Parlamento Ue e il ministro dell'Agricoltura (in video) Il Denaro Premio Sele d’oro, 100 litografie d’arte dell’opera di Compagnucci grazie a Printlitoart delle Arti Grafiche Boccia

Il Sele d’Oro è anche litografia d’autore. Grazie a PrintLitoArt, il prestigioso progetto di Arti Grafiche Boccia per la stampa di opere d’arte ...

Sele d'Oro, 100 litografie dell'opera di Compagnucci

Il Sele d’Oro è anche litografia d’autore. Grazie a PrintLitoArt, il prestigioso progetto di Arti Grafiche Boccia per la stampa di opere d’arte Made in Italy, sono 100 le stampe litografiche dell’oper ...

Il Sele d’Oro è anche litografia d’autore. Grazie a PrintLitoArt, il prestigioso progetto di Arti Grafiche Boccia per la stampa di opere d’arte ...Il Sele d’Oro è anche litografia d’autore. Grazie a PrintLitoArt, il prestigioso progetto di Arti Grafiche Boccia per la stampa di opere d’arte Made in Italy, sono 100 le stampe litografiche dell’oper ...