Premio Cinema Campania 2020, la cerimonia a Venezia 77: i vincitori (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lunedì 7 settembre alle ore 10 nell’Italian Pavillion della 77esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia verrà consegnato il Premio Cinema Campania 2020 ad Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra di Venezia, Nicola Claudio, presidente di Rai Cinema, Andrea Della Monica e Davide Mastropaolo, regista e sceneggiatore del documentario ‘James’ in programma alle Giornate Degli Autori, e Edgardo Pistone, regista del cortometraggio ‘Le mosche’ alla Settimana Internazionale della Critica. Il Premio è stato conferito, inoltre, a Daniele Luchetti, regista di ‘Lacci’ film d’apertura di questa edizione. Giunto alla ... Leggi su anteprima24

Vietato chiamarli feste o party, eppure in Laguna qualcosa si muove. Venezia 77 sarà anche a corto di glamour, ma non vuole rinunciare, seppure con precauzioni e distanze di sicurezza, a festeggiare i ...Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. La motivazione del premio è dedicata ad una “personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo”. La consegna del ...