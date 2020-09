Premier League, stimate perdite per 540 milioni nel 2020/21 (Di venerdì 4 settembre 2020) Premier League perdite 2020 2021 – La Premier League dovrà affrontare perdite legate al coronavirus per oltre mezzo miliardo di sterline la prossima stagione. I funzionari della Premier hanno stimato una perdita complessiva di 540 milioni di sterline per le 20 squadre del campionato inglese, scrive il Financial Times. Le perdite sono relative ai mancati … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

repubblica : Suning non paga, la Premier League annulla il contratto con la tv cinese - fattoquotidiano : La pay-tv non paga, la Lega calcio le toglie i diritti: succede in Inghilterra, dove la Premier League ha spento il… - SkySport : Paul Pogba positivo al coronavirus: non giocherà con la Francia in Nations League - CalcioFinanza : #PremierLeague, stimate perdite per 540 milioni nel 2020/21 - PressGiochi : Regno Unito. Calano le sponsorizzazioni da società d'azzardo in Premier League e Championship:… -