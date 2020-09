Premenopausa: tutti i sintomi di un processo naturale e delicato (Di venerdì 4 settembre 2020) La Premenopausa è il periodo che precede la menopausa vera e propria. Può durare anche alcuni anni e i cambiamenti che si verificano sono svariati. Come fare a capire che sei in Premenopausa? Per Premenopausa si fa riferimento a quel periodo della vita delle donne caratterizzato da cicli irregolari, secchezza vaginale, irritabilità e stanchezza. Può … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La premenopausa è il periodo che precede la menopausa vera e propria. Può durare anche alcuni anni e i cambiamenti che si verificano sono svariati. Come fare a capire che sei in premenopausa? Per prem ...

La menopausa è una fase della vita della donna che porta con sé un cambiamento importante, spesso difficile da gestire. Oltre alle ben note vampate di calore, agli sbalzi di umore con tendenza agli st ...

