Precoce polmonite bilaterale, Silvio Berlusconi ricoverato a Milano. Primo bollettino atteso per le 16:00 (Di venerdì 4 settembre 2020) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Milano. Era risultato positivo al coronavirus. Silvio Berlusconi, risultato positivo al Coronavirus, stato ricoverato a Milano. La notizia è stata lanciata dall’Ansa. Fino al pomeriggio del 3 settembre il leader di Forza Italia, con un intervento telefonico, aveva informato di sentirsi in buone condizioni, di non avere la febbre e di essere commosso per il sostegno e la vicinanza espresso da tutto il mondo della politica. Coronavirus, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele Alle prime ore del 4 settembre le agenzie di stampa hanno battuto la notizia del ricovero di Silvio ... Leggi su newsmondo

