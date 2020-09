Positivo un magistrato Milano che ha partecipato a un'udienza (Di venerdì 4 settembre 2020) AGI - Milano, 4 set. - Un magistrato che ha partecipato a un'udienza minorile in Corte d'Appello a Milano martedì 1 settembre è Positivo al Covid. Lo apprende l'AGI. In una mail inviata dal presidente della Corte d'Appello, Giuseppe Ondei, alle toghe e al personale amministrativo si chiede di "segnalare se ci sono stati contatti stretti" con il magistrato "e a quando risalgono". Le segnalazioni dovranno essere inviate all'Ufficio Affari generale della Corte d'Appello. E' il primo caso di magistrato Positivo ufficiale dopo la 'riapertura' del palazzo di giustizia la cui attività è stata molto ridotta nei mesi più duri della pandemia. Una decina di magistrati si erano ammalati, alcuni ... Leggi su agi

