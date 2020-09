Portogallo, Santos: “Ronaldo? Ha un’infezione, dubito che possa passare in 2/3 giorni” (Di venerdì 4 settembre 2020) L’attaccante della Juventus e della Nazionale portoghese, Cristiano Ronaldo, continua ad essere in forte dubbio per la gara di domani contro la Croazia, valevole per la fase a gironi di Nations League. Il ct del Portogallo, Fernando Santos, nel corso della conferenza stampa, ha spiegato la situazione relativa a CR7: “Si e’ allenato molto bene lunedi’ e martedi’, poi mercoledi’ ha avuto questo dolore al piede. Abbiamo capito che non era un infortunio ma un’infezione e siamo ricorsi agli antibiotici. Oggi stava meglio, e’ stato visitato da un dermatologo e ora vediamo come va. dubito pero’ che domani possa essere al 100%, non e’ un tipo di problema che siamo sicuri che possa passare in due-tre giorni”. Leggi su sportface

