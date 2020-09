Portland, la polizia uccide Michael Reinoehl. L’uomo era sospettato di aver ucciso un suprematista bianco durante gli scontri (Di venerdì 4 settembre 2020) durante gli scontri tra militanti antifascisti e suprematisti bianchi sostenitori di Trump che hanno avuto luogo lo scorso 29 agosto a Portland, è stato ucciso un uomo, il militante di estrema destra Aaron Danielson. Il principale sospettato per quell’omicidio era il 48enne Michael Reinoehl. Nelle scorse ore l’uomo è stato freddato dalla polizia di Lacey, nello stato di Washington. Il video mostra gli istanti successivi alla sparatoria che gli è costata la vita. L'articolo Portland, la polizia uccide Michael Reinoehl. L’uomo era sospettato di aver ucciso un ... Leggi su ilfattoquotidiano

