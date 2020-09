Pordenone, preso Mallamo dall'Atalanta (Di venerdì 4 settembre 2020) Pordenone - Il Pordenone , tramite una nota apparsa sul prorio sito, ha annunciato "l'ingaggio del centrocampista Alessandro Mallamo . Il calciatore, classe '99, arriva dall'Atalanta con la formula ... Leggi su corrieredellosport

MEDUNA DI LIVENZA - Ponte chiuso al traffico pesante a causa di cedimenti strutturali: ordinanza dei comuni di Meduna di Livenza e Pasiano di Pordenone. La decisione è stata presa dalle amministrazion ...

Sostegno alla famiglia Approvati i contributi

PORDENONE Il Consiglio delle autonomie ha approvato all'unanimità due pareri su provvedimenti della Giunta regionale in materia socio-assistenziale. Come illustrato dal vicegovernatore con delega alla ...

