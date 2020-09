Pontecagnano Faiano, Ernesto Sica all’inaugurazione del comitato di Sant’Antonio (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo assunto un impegno ben preciso: continuare ad essere presenti sul nostro territorio. Ho fatto mio questo impegno da tempo e voglio portarlo in Regione. Perché solo conoscendo la provincia di Salerno, la propria terra, si possono dare risposte ai cittadini”. A dichiararlo, ieri sera, durante l’inaugurazione del comitato elettorale a Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano, Ernesto Sica, candidato al Consiglio regionale della Campania nella lista di Italia Viva per Vincenzo De Luca Presidente. In un clima di grande entusiasmo e partecipazione, il Consigliere provinciale si è confrontato a lungo con le tante persone presenti all’iniziativa in via Picentia. “Un comitato – ha detto nel suo intervento ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : Pontecagnano Faiano Ernesto Sica all’inaugurazione del comitato di Sant’Antonio - #Pontecagnano #Faiano #Ernesto - CSVSalerno : Parte martedì 8 settembre 2020, presso il Parco archeologico Antica Picentia, a Pontecagnano Faiano, un ciclo di i… - ScudieroImmobil : Guarda questo annuncio su - ocpg_unisa : #Contest | Bando per la selezione di due progetti d'arte da realizzare lungo il percorso di Musée Éclaté - Museo se… - SciabolataFFP : per la prima volta da capo-allenatore: il #ManCity ha infatti scelto lui per guidare la u23 Citizens. L'ex centroca… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontecagnano Faiano Pontecagnano, inaugura il co-housing "A casa di Francesca e Giovanna" Zerottonove.it Rassegna teatrale al Museo di Pontecagnano: riparte "SpeTTaTTori"

Riparte il 4 e il 5 settembre "SpeTTaTTori", la rassegna teatrale di Campania by Night. Sarà ospitata presso il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Faiano. In scena, alle 20.30, “L’Offesa” di ...

Regionali, Sica (IV) inaugura il comitato elettorale a Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano

“Sono le persone a fare i territori e le comunità a dettare le scelte politiche: voglio ascoltare, incontrare e continuare a condividere con i cittadini idee e progetti per la nostra provincia”. Con q ...

Riparte il 4 e il 5 settembre "SpeTTaTTori", la rassegna teatrale di Campania by Night. Sarà ospitata presso il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Faiano. In scena, alle 20.30, “L’Offesa” di ...“Sono le persone a fare i territori e le comunità a dettare le scelte politiche: voglio ascoltare, incontrare e continuare a condividere con i cittadini idee e progetti per la nostra provincia”. Con q ...