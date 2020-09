Pomezia, costi alle stelle per la raccolta dell’umido: perché il compostaggio di comunità (o locale) può essere la soluzione (Di venerdì 4 settembre 2020) Non si sblocca la situazione a Pomezia per il servizio della raccolta della frazione umida dei rifiuti. A fine mese l’Ente ha comunicato l’esito nuovamente infruttuoso della procedura di gara che riguarda il servizio di conferimento e trattamento della “frazione organica umida proveniente da raccolta differenziata ed identificata con il C.E.R. 20.01.08” per il quale il Comune aveva fissato inizialmente un importo a base di gara pari a Euro 150,00 a tonnellata. Tre le gare andate deserte negli ultimi mesi (l’apertura di una nuova gara è stata comunicata lo scorso 1 settembre, ndr), così come non ha ha dato ancora gli esiti sperati il tentativo di giungere a dama attraverso la procedura negoziata. In assenza di alternative dunque l’Ente è costretto a procedere con soluzioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Pomezia-Borgo di Pratica di Mare: associazione Latium Vetus risponde al sindaco Il Caffè.tv Chiesto stato di emergenza dopo incendio Loas di Aprilia. "Disastro ambientale! Peggiore del rogo all'Eco X di Pomezia"

Con le molteplici firme dei responsabili dei tanti Comitati coinvolti, nella giornata odierna, sabato 29 agosto, a 20 giorni esatti dal rogo che ha distrutto l’impianto LOAS Italia S.r.l. di Aprilia ( ...

Emergenza incendi, perché il piano fuoco è fallito

Giornata d'inferno per Roma e il litorale romano. Dopo i roghi scoppiati a Casal Lumbruso e sul litorale sud, tra Pomezia e Ardea, fuoco e fiamme hanno colpito anche versante nord della costa. A bruci ...

