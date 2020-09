Polonia ko con l'Olanda: Milik parte in panchina e gioca solo 30' (Di venerdì 4 settembre 2020) Finisce 1-0 per l'Olanda contro la Polonia la sfida di Nations. Titolare Zielinski, uscito al 77 minuto. Leggi su tuttonapoli

Finisce 1-0 per l'Olanda contro la Polonia la sfida di Nations. Titolare Zielinski, uscito al 77 minuto. Appena mezz'ora per Milik. L'attaccante del Napoli è partito dalla panchina ed è entrato al ...

Italia-Bosnia 1-1, il tabellino: Sensi risponde a Dzeko

Il tabellino di Italia-Bosnia 1-1 il risultato finale: gli ospiti passano in vantaggio con il solito Dzeko mentre gli Azzurri pareggiano con Sensi. FIRENZE – L’Italia comincia la sua Nations League co ...

