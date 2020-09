Pisolino pomeridiano, se dura troppo fa male alla salute: lo studio americano (Di venerdì 4 settembre 2020) Non c'è ombra di dubbio che il sonnellino pomeridiano faccia bene. Aiuta a recuperare un po' di energie per affrontare il proseguo della giornata. Ma una ricerca condotta dall'American College of ... Leggi su leggo

Covid Ferrara, la dirigente. "Spazi troppo stretti, addio pisolino all’asilo"

Vigarano (Ferrara), 2 settembre 2020 - Pisolino, arrivederci. Le nuove norme anti Covid all’interno delle scuole hanno ‘impallinato’ il sonnellino pomeridiano dei bambini di quelle scuole ...

Vigarano (Ferrara), 2 settembre 2020 - Pisolino, arrivederci. Le nuove norme anti Covid all'interno delle scuole hanno 'impallinato' il sonnellino pomeridiano dei bambini di quelle scuole ...