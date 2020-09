Pierre Casiraghi, il principe azzurro (di Beatrice Borromeo) spegne 33 candeline (Di venerdì 4 settembre 2020) Pierre Casiraghi compie 33 anni. Il terzo figlio della principessa Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, nato a il 5 settembre 1987, è da sempre ai primi posti della «classifica» dei reali più affascinanti del pianeta. Occhi color cielo, capelli biondi, naso alla francese, il principe azzurro che tutte avremmo voluto incontrare nel 2015 ha sposato la giornalista Beatrice Borromeo, 35 anni, rampolla di una delle più importanti famiglie aristocratiche italiane (anche se non può fregiarsi di alcun titolo nobiliare perché il padre e la madre Paola Marzotto, figlia di Marta Marzotto – oggi separati – non si sono mai sposati legalmente). Leggi su vanityfair

E infatti nelle (rare) interviste che concede parla volentieri solo di vela, la sua grande passione Pierre Casiraghi compie 33 anni. Il terzo figlio della principessa Carolina di Monaco e Stefano ...

