Piantagioni di marijuana alle spalle del carcere, maxisequestro della polizia (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Cinque Piantagioni di marijuana realizzate in una zona di campagna alle spalle del carcere di Carinola sono state scoperte e sequestrate dalla polizia di Stato, che ha arrestato un 24enne di Mondragone e denunciato altre quattro persone. Circa 1200 le piante dell’altezza di due metri, e quasi in fiore, trovate nelle Piantagioni; i poliziotti del Commissariato di Sessa Aurunca hanno poi sequestrato a casa del 24enne un chilo di marijuana suddivisa in confezioni pronte alla vendita. Le Piantagioni sono state scoperte grazie ad un elicottero del Reparto Volo di Napoli, che ha localizzato l’area, nonostante la fitta vegetazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 54enne del luogo, pregiudicato, con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto F.V., cittadino italiano di 24 anni, abitante nel comune di Mondragone per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio

