Phillip Seymour Hoffman | il figlio Cooper Hoffman nel nuovo film di Paul Thomas Anderson

Un casting d'amore per Paul Thomas Anderson che ha scelto il figlio dell'amico Phillip Seymour Hoffman, il diciassettenne Cooper, come protagonista del suo romanzo di formazione. Cooper Hoffman, figlio del compianto Phliip Seymour Hoffman, è stato scelto da Paul Thomas Anderson per recitare nel suo nuovo progetto, un racconto di formazione incentrato su un attore bambino nella California degli anni '70. Paul Thomas Anderson, legatissimo a Philip Seymour ...

Il protagonista del nuovo film di Paul Thomas Anderson non è #BradleyCooper ma il figlio di Phillip Seymour Hoffman