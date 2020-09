Pesante calo del prezzo per iPhone 11 da 128 GB con Vodafone a settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Giungono alcune informazioni particolarmente interessanti in queste ore per gli utenti che sono propensi ad acquistare l’iPhone 11 da 128 GB, a poco meno di un anno dal suo esordio sul mercato. In particolare, oggi 4 settembre siamo al cospetto di un’apprezzabile offerta da parte di Vodafone, in grado di superare addirittura quella che vi abbiamo riportato pochi giorni fa con Amazon. Vediamo dunque quali sono le condizioni proposte dalla compagnia telefonica, che ha colto tutti di sorpresa di recente. La nuova campagna Vodafone aggressiva soprattutto con l’iPhone 11 da 128 GB Tutti coloro che da tempo stanno monitorando l’iPhone 11 da 128 GB, aspettando magari la promozione giusta per portarselo a casa, in queste ore se lo possono assicurare a soli 719 euro ... Leggi su optimagazine

fedeedoscana : @LucaSaveYou Costruirsi staff con persone competenti in ogni settore ammettendo propri limiti. Tour e Spotify: le d… - SoldatoDoc : @nicolo_frate Ma lo so. Nicolo io da 6 mesi, dicco 'Inter e Milan hanno un bilancio in rosso pesante. Pero la diffe… - CCKKI : L'#Istat rivede al ribasso la stima del #Pil nel II trimestre: giù del 12,8% Rispetto alla precendente, il calo è… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Pesante calo dei visitatori per il Louvre dopo la riapertura. La direzione ha comunicato i numeri. - FinestreArte : Pesante calo dei visitatori per il Louvre dopo la riapertura. La direzione ha comunicato i numeri. -

Ultime Notizie dalla rete : Pesante calo Pesante calo del prezzo per iPhone 11 da 128 GB Vodafone a settembre OptiMagazine Borsa Tokyo: Nikkei chiude in calo dell'1,1%, pesa tonfo Wall Street

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 set - Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo che si e' mossa in scia con i listini Usa dove le prese di beneficio sui titoli high-tech hanno trainato al ribas ...

Pil Italia: nel III trimestre rimbalzo oltre il 10%

Lo prevede il centro studi Ref Ricerche nel suo ultimo rapporto sulla congiuntura – In ripresa i consumi energetici, la Cig cala, la crisi del turismo è meno pesante del previsto – Ma nel quarto trime ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 set - Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo che si e' mossa in scia con i listini Usa dove le prese di beneficio sui titoli high-tech hanno trainato al ribas ...Lo prevede il centro studi Ref Ricerche nel suo ultimo rapporto sulla congiuntura – In ripresa i consumi energetici, la Cig cala, la crisi del turismo è meno pesante del previsto – Ma nel quarto trime ...