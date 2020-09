Perché i sindaci italiani magnificano sui social interventi di manutenzione ordinaria? (Di venerdì 4 settembre 2020) Non è chiaro se nel 1936, quando John Maynard Keynes parlava dell’esercizio di scavare buche per poi ricoprirle, il grande economista avesse previsto un fortunato trend della politica del 2020, ma limitandosi ai deliranti social network nostrani non sarebbe folle sostenerlo: alcuni sindaci delle principali città italiane hanno intasato i loro feed Facebook e Twitter di stradine appena riasfaltate, siepi tagliate, sparute panchine rimodernate e impalpabili rotonde periferiche in costruzione. Piccoli interventi, dichiaratamente secondari, così minuti e privi di ambizione o rilevanza che più che all’arredo urbano si potrebbero ricondurre al bricolage: eppure i primi cittadini postano tutto con orgoglio – il cantiere assolato con la betoniera, la pista ciclabile, l’albero potato – e ... Leggi su wired

matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina nel mirino? No, criticata perché incapace. Sindaci, genitori, presidi e studenti non sanno cosa… - walterwhiteITA : Perché i sindaci italiani magnificano sui social interventi di manutenzione ordinaria? - Alesidcomo : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Azzolina nel mirino? No, criticata perché incapace. Sindaci, genitori, presidi e studenti non sanno cosa far… - Esitusavais : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Azzolina nel mirino? No, criticata perché incapace. Sindaci, genitori, presidi e studenti non sanno cosa far… - Kronomelopicene : @CampanerLorenzo @Phastidio Nessuno parla di sarcasmo, prova a leggere meglio. Comunque ricordate, se Appendino e R… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sindaci Caserta, Giuseppe Tamburro invia un video messaggio al Sindaco affinché tutti possano sottoporsi gratuitamente a test e tamponi anti Covid-19 prima che il contagio dilaghi attraverso gli asintomatici l'eco di caserta