Perchè i migranti vogliamo venire tutti in Italia? (Di venerdì 4 settembre 2020) di Redazione. Non solo via mare con gommoni, barchini e navi attrezzate per la “tratta”, ma anche e soprattutto via terra con bus e furgoni, in macchina, in treno, in aereo, insomma con ogni mezzo e addirittura a piedi macinano migliaia di chilometri pur di venire in Italia. Sono afghani, pachistani, gente disperata che viene … Leggi su freeskipper

ladyonorato : Oggi #Lamorgese si sveglia e protesta perché #leuropa non collabora sui #migranti... e fra 30gg mandano a processo… - marcofurfaro : Parla solo di migranti perché della vita degli italiani non sa nulla. Non saper distinguere tra utile e fatturato d… - emergency_ong : Torniamo in mare perché è la cosa giusta da fare: da oggi a bordo di #OpenArms con un medico, un infermiere e un me… - freeskipperIT : Perchè i migranti vogliamo venire tutti in Italia? - WarmenBent : #Lampedusa invasa da tunisini (#migranti economici) e questione umanitaria dimenticata (#hotspot stracolmo) perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè migranti Perché i cristiani aprono ai migranti La Voce e il Tempo