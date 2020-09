Per l’autunno basta un blazer boxy a fare il look. Da copiare alle star (Di venerdì 4 settembre 2020) In vista dell’autunno, le star indicano la via da seguire per ampliare il guardaroba: con una giacca da donna sartoriale che sembra uscita dall’armadio di un gentleman di altri tempi. La scelta, tra le altre, di Hailey Bieber, Dua Lipa, Irina Shayk? Il blazer oversize, con le spalle squadrate, maschile e dal taglio dritto e ampio. In una parola, “boxy“. Tendenza blazer boxy AI 20/21 sfoglia la gallery Direttamente dagli anni Ottanta Il termine rimanda subito a ... Leggi su iodonna

SkyTG24 : Coronavirus, appello dei pediatri: “Per l’autunno servono almeno 30 milioni di tamponi” - SemperAdamantes : RT @CesareSacchetti: Draghi parla già da premier. È tutto pronto. Il Nuovo Ordine Mondiale sta per sferrare l'assalto finale all'Italia. È… - nessunn6 : RT @CesareSacchetti: Draghi parla già da premier. È tutto pronto. Il Nuovo Ordine Mondiale sta per sferrare l'assalto finale all'Italia. È… - GiulioConte79 : RT @CesareSacchetti: Draghi parla già da premier. È tutto pronto. Il Nuovo Ordine Mondiale sta per sferrare l'assalto finale all'Italia. È… - aliasdalloway : Sarà che l’autunno è alle porte ma per entrare nel vibe questa sera ho riascoltato quella che a mani basse è una de… -

Ultime Notizie dalla rete : Per l’autunno Antonio Picci, da calciatore «più forte di tutti» (e fenomeno social) alla squalifica per la partita venduta Corriere della Sera