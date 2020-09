Per Giorgia Meloni i negazionisti del coronavirus sono tutti al governo (Di venerdì 4 settembre 2020) L’input glielo ha dato Di Maio che, intervistato da Sky Tg 24, ha affermato di rabbrividire all’idea di quel che sarebbe potuto accadere se al governo ci fossero stati i negazionisti. Il riferimento di Di Maio era, in particolare, a tutto coloro che vanno in giro senza mascherina. Stoccata diretta per il mai nominato apertamente Salvini, quindi, però è Meloni che risponde indignata affermando: «Le accuse di negazionismo non le accetto da nessuno». LEGGI ANCHE >>> Di Maio «rabbrividisce» perché al governo potevano esserci i negazionisti del coronavirus Per Meloni i negazionisti del Covid sono al governo L’affermazione la ... Leggi su giornalettismo

louoursun : zia: cosa vuoi per il compleanno? chi glielo dice che l'unica cosa che voglio sono tre biglietti del treno (e aere… - Barbara89108989 : @ildeltadivenere Non sto smettendo di ridere per: SONO UNA DONNA. SON PROPRIETARIA. ECC.. ho pensato subito a quell… - AndreaMeschini1 : @GiorgiaMeloni la tua foto con il risotto tricolore è strepitosa. Grazie Giorgia per tutto quello che hai sempre fa… - AlexCocco69 : RT @GiorgiaMeloni: Mentre il centrodestra è unito in tutte le Regioni dove si vota, i partiti della maggioranza non sono riusciti a metters… - moonvchildx : Non Giorgia che mi spiattella in faccia di stare a 1cm di distanza da Hamilton ed io a Napoli a studiare per gli esami -

Ultime Notizie dalla rete : Per Giorgia Regionali, tappa a Macerata e Civitanova per Giorgia Meloni: appuntamento per domenica 6 settembre Picchio News Berlusconi has 'bland' lung condition from COVID, not in ICU

MILAN, SEP 4 - Three-time ex-premier and media magnate Silvio Berlusconi has a "bland" lung condition after being hospitalised with COVID-19 in Milan, a top doctor there, his personal physician, said ...

Caldoro a San Giorgio del Sannio per lanciare i candidati di Fratelli d’Italia

Stefano Caldoro, il candidato governatore per le liste di centrodestra, sarà presente a San Giorgio del Sannio per accompagnare i candidati della lista Fratelli d’Italia, Francesca Pedicini e Domenico ...

MILAN, SEP 4 - Three-time ex-premier and media magnate Silvio Berlusconi has a "bland" lung condition after being hospitalised with COVID-19 in Milan, a top doctor there, his personal physician, said ...Stefano Caldoro, il candidato governatore per le liste di centrodestra, sarà presente a San Giorgio del Sannio per accompagnare i candidati della lista Fratelli d’Italia, Francesca Pedicini e Domenico ...