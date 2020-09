Pensione e lavoro usurante: la domanda e i requisiti (Di venerdì 4 settembre 2020) Pensione anticipata per chi svolge un lavoro usurante, analizziamo questa misura che fa parte delle pensioni news, in seguito ad una domanda di un nostro lettore: “Svolgo lavoro usurante se ho i 41 anni a giugno 2021 quando deve essere fatta la domanda per Pensione anticipata grazie” Pensione e lavoro usurante con quota 41: ecco quando fare domanda La Pensione anticipata quota 41 destinata ai lavoratori precoci possono presentare domanda ogni anno entro il 1° marzo e solo in caso di verifica positiva dell’istanza, presentare domanda di Pensione anticipata. Le domande di pensionamento possono essere ... Leggi su notizieora

