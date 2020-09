Pellezzano, operai a lavoro per bonificare l’area di Grotte (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato effettuato, grazie alla collaborazione della Comunitá Montana Irno Solofrana, nel territorio comunale di Pellezzano, un importante intervento di pulizia e messa in sicurezza dell’area che ricade in Località Grotte, al confine con il Comune di Baronissi. Il commento del Sindaco Morra: “Ringrazio gli operai della Comunità Montana e il Presidente Antonio Rescigno per aver collaborato a quest’importante intervento, da anni atteso dai residenti di Località Grotte. L’obiettivo è ripristinare il decoro, la pubblica igiene e la sicurezza. Il lavoro di questi giorni ed il recente intervento di rifacimento dell’asfalto che ha interessato la principale arteria che attraversa l’area, confermano la ... Leggi su anteprima24

