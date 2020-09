Pedullà: il Napoli comincia a studiare piani B per Milik e guarda al mercato estero (Di venerdì 4 settembre 2020) Secondo Alfredo Pedullà la permanenza di Messi a Barcellona potrebbe influire sul destino di mercato di Luis Suarez. “L’amicizia fraterna tra Leo e il pistolero è un aspetto da tenere in considerazione. Quindi la Juve aspetta, ha eccellenti rapporti con il Barcellona, non avrebbe problema a dare dieci milioni di ingaggio, a maggior ragione se Higuain trovasse una soluzione di gradimento (l’Inter Miami oppure una new entry)”. E Dzeko? Pedullà scrive: “E Dzeko cosa farà? La Roma non si muove di un centimetro, semplicemente perché l’apertura del bosniaco alla Juve non ha mai avuto la sicurezza di sbloccare l’operazione Milik con il Napoli. E così Under per ora resta al palo, malgrado sia un ... Leggi su ilnapolista

