Patuanelli “Superbonus diventerà strutturale”, Fiaip “Buona notizia” (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il superbonus al 110 per cento sulleristrutturazioni edilizie, tutto il pacchetto per l’innovazione eil trasferimento tecnologico, la decontribuzione per il lavorodipendente: abbiamo approvato misure importanti che renderemostrutturali”. Lo dice, in un’intervista a La Stampa, il ministrodello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Per il presidente nazionale Fiaip Gian Battista Baccarini “rendere strutturale il Superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico e di consolidamento sismico degli edifici, cosi come annunciato oggi dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli in un’intervista a La Stampa, è senz’altro una buona notizia per l’immobiliare”. “Come Fiaip – aggiunge – abbiamo sin ... Leggi su ilcorrieredellacitta

