Patuanelli: “Ecobonus al 110% diventerà strutturale, niente tasse sugli utili reinvestiti” (Di venerdì 4 settembre 2020) L’ecobonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie diventerà strutturale, come anche tutto il pacchetto per l’innovazione e la decontribuzione del lavoro dipendente per le aziende del sud. Si sta ragionando inoltre su un’estensione della misura ai dipendenti delle aziende del Nord “e uno sconto fiscale al cento per cento sugli utili reinvestiti“. Sono gli obiettivi dichiarati dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, intervistato da La Stampa. I provvedimenti “verranno finanziati in parte con il Recovery Fund europeo”, spiega il titolare del Mise. Bisogna “rendere strutturali” le misure, dice Patuanelli, “dal superbonus edilizio a quello per l’innovazione delle imprese, il ‘mondo 4.0‘, ... Leggi su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Patuanelli: 'Il superbonus del 110% diventerà strutturale' #ecobonus - bettadigiulio : RT @fattoquotidiano: Patuanelli: “Ecobonus al 110% diventerà strutturale, niente tasse sugli utili reinvestiti” - michelezoli : RT @Phastidio: L'ing. Patuanelli vorrebbe usare il Recovery Fund per ridurre le tasse. Deve essersi perso un passaggio (intervista di @alex… - fattoquotidiano : Patuanelli: “Ecobonus al 110% diventerà strutturale, niente tasse sugli utili reinvestiti” - hurree16 : RT @Phastidio: L'ing. Patuanelli vorrebbe usare il Recovery Fund per ridurre le tasse. Deve essersi perso un passaggio (intervista di @alex… -

Ultime Notizie dalla rete : Patuanelli “Ecobonus Manovra, Confindustria del Nord boccia il governo su tasse e auto aziendali Corriere della Sera