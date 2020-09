Parma, Liverani ammette: “Valutiamo offerte per Gervinho e Karamoh” (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Parma riparte da Fabio Liverani. Il nuovo tecnico si è presentato alla stampa nella giornata odierna. Tanti i temi affrontati durante la conferenza stampa. I crociati si affidano all'ex Genoa e Lecce per continuare il processo di crescita avviato con Roberto D'Aversa.MERCATOTra i tanti argomento toccati c'è anche il mercato. Liverani ha fatto il punto della situazione: "Gervinho è un giocatore esperto di grandissime qualità. Karamoh è una scoperta che si deve abituare ad un certo tipo di calcio. Sono due giocatori del Parma e ci contiamo, se arriveranno offerte le valuteremo, ma dovranno portare vantaggi a tutti, società, allenatore e giocatore stesso. Per decidere una cessione o no serve unità d'intenti. Ma non metterò mai il ... Leggi su itasportpress

