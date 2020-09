Parma, Cornelius: “La cultura calcistica dell’Atalanta mi ha reso più facile giocare in Serie A” (Di venerdì 4 settembre 2020) Andreas Cornelius, attaccante del Parma, è stato intervistato dai microfni di Jyllans-Posten direttamente dal ritiro della Danimarca. Il centravanti ha parlato della sua stagione in maglia ducale e sul suo contributo importante relativamente al numero di gol.Cornelius: "Serie A tattica e tecnica. Devo dire grazie all'Atalanta"caption id="attachment 980909" align="alignnone" width="1024" Parma Cornelius (getty images)/caption"È stata una buona stagione, anche se diversi piccoli infortuni l'hanno resa più difficile", ha esordito Cornelius in riferimento all'ultima annata. "Sono partito un po' lentamente perché sono rientrato da un infortunio all'inguine e da una riabilitazione fatica. Con il tempo sono entrato nella formazione titolare e ho ... Leggi su itasportpress

