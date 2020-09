Parenti serpenti nel Pd: il terribile soprannome che hanno affibbiato alla gaffeur De Micheli (Di venerdì 4 settembre 2020) Che le imprese di Paola De Micheli al ministero delle Infrastrutture e i Trasporti non fossero memorabili lo si era notato. Meno, però, era lecito aspettarsi che la ministra finisse nel mirino del suo stesso partito, il Pd. E così, dopo l'ultima boutade sulla fantomatica pista ciclabile da costruire sull'assai più fantomatico ponte sullo Stretto di Messina, stando a quanto riferisce Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, al Nazareno avrebbero cominciato a riferirsi alla De Micheli con il nome di "Toninella", con un chiaro riferimento al predecessore grillino della ministra, non certo rimpianto al dicastero delle Infrastrutture. D'altronde, la gaffe sul ponte ha fatto irritare in tanti nel Pd. Matteo Orfini ha commentato così il post: «Si potrebbe provare pure con il teletrasporto». E ... Leggi su iltempo

Parenti serpenti? Il presidente Donald Trump non sembra pensarla così e si circonda di figli, generi e nuore per condurre la sua attività politica e farsi aiutare nella volata finale nel tentativo, in ...

