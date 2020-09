Parco archeologico sommerso di Baia, inaugurato il nuovo percorso subacqueo (Di venerdì 4 settembre 2020) È stato inaugurato il nuovo percorso subacqueo della Villa dei Pisoni, nel Parco archeologico sommerso di Baia. Ne ha dato l’annuncio oggi il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione. Ieri, in anteprima sulle pagine social ufficiali del Parco archeologico Campi Flegrei, è avvenuto in diretta il primo tuffo inaugurale dove sono state mostrate le pilae della Villa dei Pisoni presenti nel nuovo per il nuovo percorso subacqueo di Baia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

