Papu Gomez, nuova stagione e… nuova danza? (Di venerdì 4 settembre 2020) Papu Gomez, nuova stagione e... nuova danza? Il capitano dell'Atalanta si diverte su Instagram in compagnia di sua figlia. Divertente balletto condiviso sulle sue stories. Sarà una nuova esultanza? Vedremo... Papu Gomez, nuova stagione e… nuova danza? ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

pisto_gol : L’Uefa ha stilato la lista dei 23 migliori giocatori della Champions League 2019/20. L’unico giocatore della serieA… - Atalanta_BC : ?? ???????????? ???? ?????? ???????????? ?? È il #PapuGomez il vostro atalantino dell’anno! ?? Complimenti Papu! ???? You’ve chosen our… - ItaSportPress : Papu Gomez, nuova stagione e... nuova danza? - - Frederick7911 : @enzogoku69 @TolliVincenzo Penso che gattuso stia provando mertens e anche insigne in una versione nuova alla Papu… - 5ii_ot : Papu Gomez alla alnassr saudita, l'accordo è stato fatto -

Ultime Notizie dalla rete : Papu Gomez

Con l’estate agli sgoccioli e in vista di una nuova avvincente stagione ricca di sfide e appuntamenti importanti, Fabio Fognini, da anni il punto di riferimento per il tennis italiano e Papu Gomez, l’ ..."Non voglio più sentire parlare degli ultimi quattro anni e dei record, che esistono per essere battuti. Io sono per ricominciare da zero: chi sta fermo e pensa solamente a ripetersi, alla fine torna ...