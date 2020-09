Paolo Bonolis perde le staffe: “Briatore grande untore? Basta, siamo seri. Assurdo fare la caccia a chi lo ha preso e chi no” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Ma che ve siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque… noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate!”. Così ha risposto Paolo Bonolis all’Huffington Post che gli ha chiesto conto delle sue condizioni di salute dopo che Flavio Briatore e Sinisa Mihajlovic – con cui aveva giocato una partita di calcetto il giorno di Ferragosto – sono risultati positivi al Covid-19. L’incontro era stato immortalato in una foto, pubblicata proprio dall’imprenditore sul suo profilo Instagram, in cui si vedono insieme, abbracciati (senza mascherine) sul campo di calcetto dell’Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo, lo stesso Briatore; l’ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle; l’allenatore del Bologna Mihajlovic e ... Leggi su ilfattoquotidiano

