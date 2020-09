Paolo Bonolis lancia una frecciatina velenosa ad Antonella Clerici: “A Sanremo con me non beccò una nota…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Confermato il Festival di Sanremo 2021 In questa stagione televisiva anomala fatta di tante repliche e trasmissioni senza pubblico a causa della pandemia da Coronavirus, di recente Paolo Bonolis è tornato a parlare del Festival di Sanremo. Ricordiamo che il mattatore di Avanti un altro nella sua lunga carriera artistica ha condotto ben due edizioni della kermesse canora più importante del nostro Paese. La manifestazione, tranne imprevisti dell’ultimo minuto, tornerà nel marzo del 2021 e al timone ci sarà Amadeus e Rosario Fiorello. Tuttavia ancora mancano molti mesi ed è tutto da definire. Intanto il marito di Sonia Bruganelli ha tirato in allo una sua vecchia compagna d’avventura, ovvero Antonella Clerici, ricordando un retroscena. Ma ... Leggi su kontrokultura

