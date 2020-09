Panico da focolaio nell'ospedale. "10 pazienti positivi al Covid", chiuso il pronto soccorso (Di venerdì 4 settembre 2020) Panico da focolaio all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove nel pomeriggio il pronto soccorso è stato chiuso a causa di dieci pazienti risultati positivi al coronavirus dopo un test rapido. Arrivati in ospedale per patologie diverse, i pazienti sono risultati tutti infetti e per questo i locali del pronto soccorso sono stati subito isolati. Verranno sottoposti a sanificazione e riapriranno soltanto quando le operazioni verranno completate. Nel frattempo, i test rapidi sono stati estesi a tutto il personale del pronto soccorso. La situazione in Campania non è buona, dal punto di vista dei contagiati: nei giorni scorsi ... Leggi su liberoquotidiano

MarieFr12579649 : RT @davcarretta: Un focolaio in Belgio nel principale produttore di birra del paese. Ehmbè? Hanno fermato la produzione. Panico in tut… - margherita27117 : RT @davcarretta: Un focolaio in Belgio nel principale produttore di birra del paese. Ehmbè? Hanno fermato la produzione. Panico in tut… - TaszuC : RT @davcarretta: Un focolaio in Belgio nel principale produttore di birra del paese. Ehmbè? Hanno fermato la produzione. Panico in tut… - albebears : RT @davcarretta: Un focolaio in Belgio nel principale produttore di birra del paese. Ehmbè? Hanno fermato la produzione. Panico in tut… - Dondolino72 : RT @davcarretta: Un focolaio in Belgio nel principale produttore di birra del paese. Ehmbè? Hanno fermato la produzione. Panico in tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Panico focolaio Rimini. Coronavirus, un focolaio in famiglia scatena il panico tra gli scout Libertas San Marino Il Covid “cresce” a Dolianova, due nuovi casi in poche ore: “Calma e niente panico”

Salgono a quattro i positivi al tampone nella città guidata dal sindaco Ivan Piras: “Pazienti in isolamento domiciliare, stiamo lavorando per arginare i potenziali focolai” ...

Coronavirus: nonostante i contagi, niente panico. Il virus non fa ammalare

L’affermazione dell’Iss: nonostante i contagi in rialzo, non c’è emergenza, perché sono quasi tutti asintomatici. Per questa ragione non c’è da preoccuparsi, nonostante a prima vista i numeri sembrino ...

Salgono a quattro i positivi al tampone nella città guidata dal sindaco Ivan Piras: “Pazienti in isolamento domiciliare, stiamo lavorando per arginare i potenziali focolai” ...L’affermazione dell’Iss: nonostante i contagi in rialzo, non c’è emergenza, perché sono quasi tutti asintomatici. Per questa ragione non c’è da preoccuparsi, nonostante a prima vista i numeri sembrino ...