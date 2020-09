Paderno Dugnano, 20 chili di marijuana e 40mila euro: arrestata coppia (Di venerdì 4 settembre 2020) Milano, 4 settembre 2020 - I carabinieri hanno arrestato, giovedì, a Paderno Dugnano, nell'hinterland di Milano, una coppia di cittadini africani dopo averli trovati in possesso di 20 chili di ... Leggi su ilgiorno

IL GIORNO

Milano, 4 settembre 2020 - I carabinieri hanno arrestato, giovedì, a Paderno Dugnano, nell'hinterland di Milano, una coppia di cittadini africani dopo averli trovati in possesso di 20 chili di mariju ...MILANO - I carabinieri di Paderno Dugnano (Mi) hanno arrestato ieri in flagranza di reato di detenzione di fini di spaccio una coppia (un cittadino gambiano di 32 anni con precedenti in materia di stu ...