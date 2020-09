Osimhen, altra tripletta! Al 65' firma il 4-0 contro il Teramo (Di venerdì 4 settembre 2020) Al 65' arriva la seconda tripletta di fila per Victor Osimhen, quando siamo sul 4-0 contro il Teramo nel secondo test del ritiro di Castel di Sangro (qui il live): Politano riceve sulla destra e accelera, poi con un rimpallo la sfera arriva ... Leggi su tuttonapoli

LIVE - Napoli-Teramo 4-0 (3', 61', 65' Osimhen, 14' Lozano): altra tripletta del nuovo bomber azzurro!

70' - Palla in area per Osimhen, che stavolta non riesce a sbarazzarsi della marcatura. 68' - MUNGO! Pinzauti va in dribbling e scarica su Mungo, ma il suo destro sibila a lato. 66' - Tre cambi per il ...

LIVE - Napoli-Teramo 3-0 (3', 61' Osimhen, 14' Lozano): doppietta del nuovo bomber!

62' - OSIMHEN! Altra grande chance per il nigeriano. Il suo primo tiro viene ribattuto, il secondo termina di un soffio a lato. 61' - GOOOOLLL! DOPPIETTA DI OSIMHEN! Errore di Soprano, che regala il p ...

70' - Palla in area per Osimhen, che stavolta non riesce a sbarazzarsi della marcatura. 68' - MUNGO! Pinzauti va in dribbling e scarica su Mungo, ma il suo destro sibila a lato. 66' - Tre cambi per il ...62' - OSIMHEN! Altra grande chance per il nigeriano. Il suo primo tiro viene ribattuto, il secondo termina di un soffio a lato. 61' - GOOOOLLL! DOPPIETTA DI OSIMHEN! Errore di Soprano, che regala il p ...