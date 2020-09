Opportunità di lavoro in Canada (Di venerdì 4 settembre 2020) ll Canada è tra i Paesi con il più alto tasso di benessere, che si traduce anche in un solido mercato di lavoro, ricco di opportunità. Anche durante la grande recessione, il Canada è riuscito a mantenere un’economia florida e in continua crescita, come conferma l’indagine Better Life Initiative dell’Ocse, I settori con più richiesta di personale sono quello turistico, dei trasporti e dell’industria energetica. Sul sito del governo è possibile consultare un report con le professioni più richieste in Canada, le aree con minor tasso di disoccupazione e i settori in sviluppo. Riferimenti utili sono a partire dalla Ambasciata del Canada in Italia, dal Consolato Generale italiano a Montréal e dal Consolato Generale italiano di ... Leggi su ildenaro

infocamere : Senza una visione positiva del #futuro e modelli che diano fiducia ai lavoratori rischiamo di perdere un'opportunit… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Il mio impegno è per Umberto e per tutti gli impiegati della nostra terra che come lui continuano a lavorare con effici… - bioccolo : Indagine ManpowerGroup e Mercer: 'Le offerte di lavoro su LinkedIn per lo #smartworking sono triplicate da marzo'… - severino_nappi : Il mio impegno è per Umberto e per tutti gli impiegati della nostra terra che come lui continuano a lavorare con ef… - LaVolage : RT @mausassi: Rimettere nel freezer l'organizzazione del lavoro, dopo che la crisi #Covid_19 ha mostrato quali opportunità siano #telelavor… -

Ultime Notizie dalla rete : Opportunità lavoro Milano: Sala, 'ho 9 mesi davanti, mio mandato non è finito' Affaritaliani.it