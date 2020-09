Operazione trasparenza? Mica tanto. I verbali Cts sono pieni di cancellature (Di venerdì 4 settembre 2020) verbali del Comitato Tecnico Scientifico pieni di cancellature e omissis. E meno male che doveva essere un'Operazione trasparenza. Sul sito della Protezione Civile sono comparsi i verbali Cts sul Covid. Ma niente da fare. Le pagine sono piene di cancellature, quando non proprio di intere pagine oscurate. E c'è chi entra nel merito dei verbali. «Dagli atti desecretati apprendiamo che il 7 febbraio il Cts aveva allertato il governo sui rischi connessi al rientro a scuola dei bambini che tornavano dalla Cina. Ebbene quattro giorni prima, nell'incontro del 3 febbraio a Palazzo Chigi, Forza Italia chiese protocolli certi per rassicurare le famiglie sulla presenza a scuola proprio degli ... Leggi su iltempo

Saranno online entro il pomeriggio di oggi, venerdì 4 settembre, sul sito della Protezione civile i primi cento verbali del Comitato tecnico-scientifico sulla gestione dell'emergenza Coronavirus in It ...Milano, 4 set. (Adnkronos Salute) - Cittadinanzattiva avvia una ricognizione sull'attività delle Regioni per l'avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale. Ad annunciarlo è l'associazione che ...