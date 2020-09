Onlus e cooperativa fanno sparire 900 mila euro destinati all’accoglienza dei migranti (Di venerdì 4 settembre 2020) Nel mirino della procura di Lecco gli amministratori della cooperativa “I Girasoli” e dell’associazione “La Croce del sud Onlus”. Sei le persone indagate con l’accusa di truffa ai danni dello Stato. Quasi un milione di euro, 900 mila per la precisione. È la cifra – tutti soldi pubblici – che avrebbero intascato gli amministratori di … L'articolo Onlus e cooperativa fanno sparire 900 mila euro destinati all’accoglienza dei migranti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

AMorelliMilano : Intascavano i soldi per gli immigrati: #Onlus e #cooperativa indagate. RICOMINCIATA LA #MANGIATOIA!… - LegaSalvini : INTASCAVANO I SOLDI PER I MIGRANTI: COOPERATIVA E ONLUS ACCUSATE DI TRUFFA - LegaSalvini : INTASCAVANO I SOLDI PER I MIGRANTI: SOCI DI ONLUS E COOPERATIVA INDAGATI PER TRUFFA DA 900MILA EURO - giovannella58 : RT @AMorelliMilano: Intascavano i soldi per gli immigrati: #Onlus e #cooperativa indagate. RICOMINCIATA LA #MANGIATOIA! #governocomplice #… - LMindreanu : RT @LegaSalvini: INTASCAVANO I SOLDI PER I MIGRANTI: SOCI DI ONLUS E COOPERATIVA INDAGATI PER TRUFFA DA 900MILA EURO -