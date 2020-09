Ok dell'Ue ad altri 200 milioni di aiuti di Stato ad Alitalia: "Compensazioni per il Covid"" (Di venerdì 4 settembre 2020) La Commissione europea ha deciso che l'aiuto di Stato da 199,45 milioni di euro che l'Italia intende concedere ad Alitalia è compatibile con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. 'Questa ... Leggi su europa.today

luigidimaio : Dopo decine e decine di costituzionalisti che si sono spesi a sostegno del #tagliodeiparlamentari, anche uno studio… - matteorenzi : Siamo stati primi a chiedere di pensare a #scuola ed #università mentre altri ironizzavano. Oggi è la priorità. È r… - matteosalvinimi : ??La Lega denuncerà il governo per FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA se permetterà lo sbarco di questi… - MaxLap7 : @danielhazan @ArkadiMaslow --> Per esperienza professionale, ti rassicuro sul fatto che, nei limiti dell’analisi me… - angelorm66 : @simonabonafe sapete solo dare colpe ad altri ?fate entrare tutto il peggio dell’Africa!ma ci arrivate o no che sia… -

Ultime Notizie dalla rete : dell altri Coronavirus in Sardegna: altri 66 positivi e 6 nuovi pazienti ricoverati La Nuova Sardegna Campania - Coronavirus, confermato l'inizio delle scuole il 24 settembre. Oggi altri 170 contagi

Le scuole in Campania apriranno il 24 settembre. Lo ha confermato quest'oggi il Presidente della Regione Vincenzo De Luca che all'inizio della prossima settimana firmerà la delibera di giunta regional ...

Ecco le quattro mosse con cui l'Ue ha reso l'Italia il campo profughi dell'Europa

]n questi giorni la grande stampa non ha volutamente acceso i riflettori sul tema degli sbarchi. Lo ha soltanto sfiorato perché la questione Lampedusa era ed è troppo critica. Ma l’esigenza di non esp ...

Le scuole in Campania apriranno il 24 settembre. Lo ha confermato quest'oggi il Presidente della Regione Vincenzo De Luca che all'inizio della prossima settimana firmerà la delibera di giunta regional ...]n questi giorni la grande stampa non ha volutamente acceso i riflettori sul tema degli sbarchi. Lo ha soltanto sfiorato perché la questione Lampedusa era ed è troppo critica. Ma l’esigenza di non esp ...