Ogni anno nel mondo 320mila morti per annegamento (Di venerdì 4 settembre 2020) : è la terza causa di morte sotto i 15 anni. I più a rischio sono i bambini fino a 4 anni Ogni anno nel mondo si registrano oltre 320.000 annegamenti (dati Organizzazione mondiale della sanità) e più della metà delle vittime ha meno di 25 anni. Dopo la… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

DiodatoMusic : Sorrido alla meraviglia di questa città e della Mostra del Cinema che quest’anno ha ancora più forza e importanza.… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 La madrina di #Venezia77 @anna_foglietta: “Nel più rocambolesco dei contesti mondiali, a Venezi… - forumJuventus : Dzeko: 'Ogni anno si dice che lascerò la Roma... Io con CR7? Posso solo dire che a 34 anni mi sento bene e sono org… - Mistrall59 : In questi giorni sale il dibattito se far risparmiare allo Stato un caffè all'anno per ogni cittadino. Tutto tace s… - Pietro_Otto : @20928 I concorsi devono essere fatti su base provinciale, per evitare richieste di trasferimento e, di conseguenza… -