“Oggi in tv”, tutta la programmazione di sabato 5 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Un nuovo sabato è appena cominciato e oggi in tv promette di regalarci tanta scelta tra i programmi più amati del week end, sia sulle reti Mediaset che su quelle Rai. La serata si svolgerà all’insegna della musica e del cinema, ma non mancherà lo sport e le nostre serie preferite. Andiamo allora a conoscere tutta la programmazione di questo primo sabato di settembre, snocciolando nel dettaglio il palinsesto canale per canale. Rai tra musica e prime tv Ritornano i Seat Music Award anche questo fine settimana, tra le proposte di punte di mamma Rai. Ma la tv di Stato ci promette anche tanto cinema in prima visione tv. Ecco di seguito tutte le anticipazioni che stavamo aspettando. Musica e spettacolo con Conti e Incontrada Alle 20.40 su Rai 1 va in onda ... Leggi su thesocialpost

Enzo_Altieri : @alesansoni ma chi sei? Perché sei in TV? Cosa c'entra un Pisciainchiostro con l'informazione? Meno male che c'è… - sportface2016 : #UsOpen 2020: #Sinner vs #Khachanov, dove seguire il match in tv e in streaming - stefanobasili : @Ivic94757448 @Chenzoart74 @GioChirilly @LegaSalvini @FratellidItalia Nel 1918 2miliardi di persone che non avevano… -

Ultime Notizie dalla rete : “Oggi tv” Quercetina, ecco gli alimenti dove si trova la molecola anti coronavirus Corriere della Sera