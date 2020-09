Offerta di lavoro per parrucchieri “felici e gentili”: salone costretto a ritirare l’annuncio. “È discriminatorio” (Di venerdì 4 settembre 2020) Un salone da parrucchiere ha dovuto ritirare il suo annuncio di Offerta di lavoro dopo che la parola “felice” – attributo richiesto ai potenziale candidati – è stata ritenuta discriminatoria verso chiunque non si ritenga tale. L’insolito episodio – scrive oggi il Times, ironizzando su una vicenda tratteggiata come ultima frontiera del politically correct – è avvenuto a Cainscross, nella contea inglese del Gloucestershire, dove la titolare del negozio AJ, Alison Birch, inizialmente aveva pensato a uno scherzo. Il suo annuncio si rivolgeva a parrucchieri con almeno 5 anni d’esperienza e terminava così: “Il nostro è un piccolo salone, affollato e amichevole, dunque solo acconciatori felici e gentili possono ... Leggi su ilfattoquotidiano

