Nuova impennata dei casi di contagi da Covid in Italia (Di venerdì 4 settembre 2020) AGI - Sale, e di molto, oggi il numero di nuovi casi positivi di coronavirus in Italia: sono 1.733, cioè se ne contano 336 rispetto a 71 registrati ieri. Il totale di casi è ora d 274.644. Sale anche il numero di decessi: sono 11 rispetto a ieri, portando il totale a 35.518. Il numero di ricoverati con sintomi sale a 1.607 (+102 su eri), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva sale di un'unità, a 121. In isolamento domiciliare sono in 28.371 8+81 su ieri); il totale di attualmente positivi e' pari a 30.099 (+184). Il totale di dimessi e guariti è ora di 209.027. Il numero di casi totali dall'inizio dell'epidemia in Italia è pari a 274.644. Da registrare che la Regione Calabria segnala che di 19 positivi di oggi, sei sono migranti; la ... Leggi su agi

Virus, nuova impennata: altri 19 casi positivi LA NAZIONE Covid, impennata nuovi casi: 1733 in 24 ore

Coronavirus, bollettino 4 settembre: impennata dei nuovi casi (1733), 11 i morti

